Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Вашингтоне» отреагировали на овации соперника в адрес Овечкина

«Вашингтон» об овациях Овечкину в Питтсбурге: не думали, что этот день настанет
close
Geoff Burke-Imagn/Reuters

В клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях прокомментировали реакцию болельщиков «Питтсбург Пингвинз» в очном матче на российского форварда Александра Овечкина, который в начале месяца побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Имя Ови скандируют в Питтсбурге. Никогда не думали, что доживем до этого дня. Спасибо вам, фанаты «Пингвинз»!» — говорится в сообщении.

Встреча состоялась 18 апреля и завершилась победой «Пингвинз» со счетом 5:2. В этом матче Овечкин забил свою 897-ю шайбу.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами