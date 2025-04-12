Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ

Овечкин не исключил, что забросит 900-ю шайбу в НХЛ в текущем сезоне

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову заявил, что не исключает преодоления отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах уже в нынешнем сезоне.

«Реально ли достичь 900 шайб? А почему бы и нет? Можно ли превзойти рекорд Гретцки, включая плей-офф? 49 шайб нужно, но для этого надо два-три плей-офф, это точно», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал имена тех, кто может побить его рекорд.