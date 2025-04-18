Овечкин забил 897-ю шайбу

Овечкин забил в матче с «Питтсбургом» и обновил собственный снайперский рекорд

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой снайперский рекорд, забросив шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз».

В момент написания новости идет начало третьего периода — «Вашингтон» проигрывает со счетом 2:4. Овечкин забросил в большинстве — это случилось на 37-й минуте.

Эта шайба стала 897-й в регулярных чемпионатах в его заокеанской карьере. Таким образом, он обновил свой же снайперский рекорд.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ.