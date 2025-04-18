Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Испании

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне, обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину.

Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась со счетом 6:4, 7:5. В активе Хачанова шесть эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-поинтов из 12. На счету Давидович-Фокины четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из 10.

За выход в финал Хачанов поспорит с датчанином Хольгером Руне, который в двух сетах обыграл Каспера Рууда из Норвегии — 6:4, 6:2.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее был назван самый грубый игрок в НХЛ.