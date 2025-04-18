Олимпийская чемпионка заявила о гордости от попадания под украинские санкции

Великая об украинских санкциях: с гордостью занимаю место в этом почетном списке

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, саблистка Софья Великая гордится тем, что ее включили в санкционный список Украины. Ее слова приводит ТАСС.

«Не ожидала, что окажусь в столь звездной компании: Расторгуев, Розенбаум, Цискаридзе и другие таланты России, очень хороший элитарный клуб. Мои спортивные достижения по-настоящему впечатляют правительство Украины. С гордостью занимаю свое место в этом почетном списке», — заявила Великая.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации.

Под санкции также попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также некоторые представители спорта, включая Великую.

Ранее Елена Вяльбе тремя словами оценила санкции со стороны Украины.