Вяльбе тремя словами оценила санкции со стороны Украины

Вяльбе о попадании в санкционный список Украины: мне все равно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на попадание в санкционный список Украины. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне все равно», — заявила Вяльбе.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации.

Под санкции также попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Ранее корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов и Вяльбе поцеловались в прямом эфире.

Ранее Вяльбе анонсировала решение по допуску на Олимпиаду-2026.