Вяльбе анонсировала решение по допуску на Олимпиаду-2026

Вяльбе заявила, что 16 апреля FIS может вынести решение по допуску на ОИ-2026

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники имеют шансы на участие в зимней Олимпиаде 2026 года, передает «Матч ТВ».

По ее словам, ситуация может проясниться 16 апреля после очередного заседания совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Ждем решения совета FIS, который состоится 16 апреля. Возможно, если будет отрицательное решение, вопрос может рассмотреть конгресс FIS, который состоится в начале июня», — заявила Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

6 марта Вяльбе приняла участие в шоу-гонке, организованной ФЛГР. Спортсмены должны были пробежать один и тот же круг, длина которого составила 1,9 км. Победу одержала команда с Вяльбе, сама 56-летняя трехкратная олимпийская чемпионка завершала гонку. Согласно протоколу, она преодолела заявленную дистанцию быстрее действующих спортсменов.

Ранее стал известен победитель масс-старта на этапе Кубка Содружества.