Возможное поражение от «Ак Барса» назвали катастрофой для «Динамо»

Московское «Динамо» может столкнуться с катастрофическими последствиями в случае поражения от казанского «Ак Барса» в четвертом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Сегодняшний матч будет определяющим для обеих команд, потому что если «Ак Барс» потеряет контроль, удача может от него отвернуться. Если же казанцы продолжат свою поступь, для «Динамо» это будет катастрофой. Так что матч будет «от ножа», — считает Плющев.

После трех матчей четвертьфинальной серии «Динамо» уступает казанской команде 1-2. При этом все победы соперники одержали в выездных матчах. «Ак Барс» выиграл в Москве 5:3 и 2:0, а бело-голубые в Татарстане взяли верх со счетом 3:1.

Четвертая игра также состоится в Казани. Она пройдет в пятницу, 18 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. Напомним, в 1/8 финала «Ак Барс» выбил из борьбы «Автомобилист», а «Динамо» оставило за бортом Кубка Гагарина петербургский СКА.

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