«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» выиграл у уфимского «Салавата Юлаева» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Мегаспорт Арене» в Москве, завершилась победой хозяев со счетом 6:2. Москвичи отличились по три раза в первом и третьем периоде. На 9-й минуте забили Иван Морозов и Михаил Мальцев, на 12-й — Егор Филин. На 48-й минуте Морозов оформил дубль, в пустые ворота забросил Адам Ружичка на 59-й минуте, также на 59-й минуте отличился Александр Беляев. А во втором отрезке забивал только «Салават» — Джош Ливо отличился на 21-й минуте, Динар Хафизуллин — на 31-й.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Спартака». Следующая встреча пройдет в Уфе 19 апреля.

В первом раунде плей-офф «Спартак» выиграл у череповецкой «Северстали» со счетом 4:1, а «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» — 4:3.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Локомотив» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ.