Экс-игрок «Зенита»: команде все равно, что происходит в «Химках»

Футболисты подмосковных «Химок» получат новую мотивацию с приходом Магомеда Адиева, но для петербургского «Зенита» в преддверии матча с химчанами не имеют значения процессы, происходящие в стане их предстоящего соперника. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист сине-бело-голубых Максим Деменко.

«Зенит» на это не обращает внимания, он готовится в своем режиме. Что творится в «Химках» — можно понять футболистов: задолженность большая. Но для «Зенита» это абсолютно ничего не значит.

Конечно, приход нового тренера подстегнет команду. Есть общение, диалог. И ребята будут выходить и играть, прекрасно понимая, что с «Зенитом» будет сложно. Все всегда зависит от коллектива, от капитана команды. Бывают ситуации, что ты ничего не можешь сделать. Футболисты понимают, что они от бойкота ничего не выигрывают. Если денег нет, они с этим ничего не сделают», — констатировал Деменко.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка. Это связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот, не дожидаясь этой даты.

16 апреля было объявлено о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера команды экс-наставника грозненского «Ахмата» Магомеда Адиева. 18 апреля стало известно, что «Химки» все же планируют сыграть с «Зенитом», такое решение было принято после встречи с президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) Александром Алаевым, который также сообщил о согласовании выплаты части денег футболистам.

«Зенит» сыграет с «Химками» в рамках 25-го тура РПЛ. Эта встреча пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 20 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за ситуации в «Химках».