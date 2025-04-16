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Российский футболист заявил, что «Спартак» поборется за золотые медали РПЛ

Футболист «Урала» Марков: «Спартак» поборется за золотые медали
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ФК «Спартак-Москва»

Нападающий екатеринбургского «Урала» Евгений Марков заявил, что московский «Спартак» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я еще в начале сезона об этом говорил. Красно-белые смогут конкурировать и с «Зенитом», и с «Краснодаром», потому что в команде собраны хорошие исполнители», — сказал Марков.

15 апреля «Спартак» обыграл «Урал» в Кубке России. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Все голы красно-белые оформили в первом тайме. Счет в матче открыл Кристофер Мартинс на 6-й минуте игры. На 28-й минуте отличился Маркиньос, а Эсекьель Барко установил финальный счет, реализовав пенальти на 40-й минуте.

На стадии четвертьфинала «Спартак» одержал победу над тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась со счетом 3:2. Екатеринбургский клуб оказался сильнее казанского «Рубина», этот поединок закончился с результатом 1:0.

В турнирной таблице РПЛ после 24 туров «Спартак» идет на третьем месте, набрав 47 баллов и на 5 очков отставая от лидирующего «Краснодара». «Урал» выступает в Первой лиге, после 28 сыгранных матчей команда имеет в активе 49 очков. У лидирующей «Балтики» — 62 балла.

Ранее были названы причины, благодаря которым петербургский «Зенит» разгромил «Краснодар».

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