Тарасова назвала «подонством» ситуацию с домогавшимся до фигуристки тренером

Тарасова о домогавшемся Жилиной Розанове: он не должен работать с молодежью

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что тренер Сергей Розанов, который домогался до юных спортсменов, в частности до фигуристки Вероники Жилиной, не должен работать с молодежью в любой стране. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если это было, то это большое подонство. Такой человек не должен работать с молодежью, в какой бы стране он ни был. Женя правильно поступил, когда освободил его от работы с детьми», — заявила Тарасова.

Ранее Жилина рассказала, что Розанов приходил к ней в номер и настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет.

Мать Жилиной — тренер Людмила Алферова — подтвердила слова своей дочери и написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что Вероника звонила ей и говорила, что Розанов «тащит ее в номер».

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.

Ранее Рудковская заявила о готовности предоставить адвокатов фигуристке Жилиной.