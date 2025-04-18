«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» со счетом 5:4 и вышел в 1/2 финала ЛЕ

Английский «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв французский «Лион».

Встреча, которая состоялась на «Олд Траффорд», завершилась победой «МЮ» в дополнительное время со счетом 5:4.

Уже в первом тайме англичане ушли вперед благодаря голам Мануэля Угарте на 10-й и Диогу Далота на 45+1-й минутах, однако в течение семи минут во второй половине растеряли преимущество. На 71-й минуте Корентен Толиссо сократил разрыв, а равным счет сделал Николас Тальяфико на 78-й. На 89-й минуте Толиссо получил красную карточку.

Первая встреча на арене «Гроупама Стэдиум» также завершилась вничью со счетом 2:2.

В дополнительное время «Лион» усилиями Райана Шерки и Александра Ляказетта, реализовавшего пенальти, повел в меньшинстве со счетом 4:2, однако «МЮ» в последние десять минут сотворил невероятный камбэк благодаря пенальти Бруну Фернандеша и голам Коббе Майну и Гарри Магуайра с передач Каземиро.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В полуфинале «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Атлетика», который по сумме двух встреч переиграл шотландский «Рейнджерс».

Действующим победителем Лиги Европы является бергамская «Аталанта», которая в финале 2024 года со счетом 3:0 разгромила леверкузенский «Байер».

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