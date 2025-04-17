Назван клуб, который заработал больше всех в ЛЧ

«ПСЖ» заработал больше всех призовых в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» заработал больше всех призовых в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на данный момент. Об этом сообщает Football Meets Data в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что французы заработали €119,4 млн. Также места в топ-4 заняли остальные участники полуфиналов: «Интер» (€118,1 млн), «Арсенал» (€117 млн), «Барселона» (€116,6 млн).

На стадии 1/2 финала «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом», а «Интер» — с «Барселоной». В первой паре матчи пройдут 29 апреля в Лондоне и 7 мая в Париже, а во второй — 30 апреля в Барселоне и 6 мая в Милане.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

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