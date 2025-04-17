Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Битва за полуфинал: «МЮ» сражается с «Лионом» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч. «Манчестер Юнайтед» — «Лион». ОНЛАЙН

close

Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Reuters
В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле французский «Лион». Первая встреча закончилась ничьей 2:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
1-й тайм
17 апреля 22:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
10' Угарте
1 : 0
Лион
Лион, Франция
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер, Англия
1-й тайм

10' Угарте

18' Верету

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
24'

Магуайр в прыжке лицом заблокировал в штрафной удар Альмады!

23'

Шерки продрался в штрафную и бил из-под защитника, но попал ему в ногу и заработал угловой. Который ни к чему не привел.

21'

Дальний удар Далота — выше ворот.

19'

Жордан Верету и руками Бруну Фернандеша останавливал, и по ногам зарядил — желтая карточка.

17'

Ничего опять с углового не придумали хозяева.

16'

Полный перевес «МЮ» на данный момент. Ошибся Толиссо, что привело к удару Каземиро уже из штрафной. Бил в противоход, но Перри успел переложиться и потащить!

14'

«МЮ» продолжает уверенно контролировать мяч и территорию.

11'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Мануэль Угарте — 1:0! Мазрауи сделал пас по правому флангу на Бруну, тот сыграл на Гарначо в штрафную. Гарначо взорвался, а от лицевой покатил в центр на оказавшегося в одиночестве Угарте. Шансов тот не оставил.

8'

Ни к чему не привел розыгрыш корнера от хозяев.

7'

Бруну Фернандеш заработал на правом фланге первый в матче угловой.

5'

Заброс на фланг на Гарначо, но очень внимательно действуют лионцы.

3'

Довольно осторожное начало встречи. Команды знают атакующий потенциал друг друга и события не форсируют.

1'

Поеееееехали! Первый тайм начался.

22:00

Первый матч завершился шикарной ничьей — 2:2. Сегодняшнюю встречу обслуживает швейцарская бригада арбитров с Сандро Шерером во главе.

21:55

А вот стартовый состав французского «Лиона» от Паулу Фонсеки:

Перри, Мэйтленд-Найлс, Мата, Ньякате, Тальяфико, Толиссо, Акуоку, Верету, Шерки, Альмада, Микаутадзе.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Дало, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле французский «Лион». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
IKEA возвращается? Компания зарегистрировала новый товарный знак в России
IKEA зарегистрировала товарный знак в РФ
Германия поставила на Украину новую партию вооружений. Военная операция, день 1149-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1149-й день
«Давайте девушек первыми»: как толпа прорывалась на суд по делу Аяза Шабутдинова
Бизнес-тренер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим из 113
Во Франции оценили переговоры Макрона с Рубио и Уиткоффом
Путин созвонился с Токаевым
Китай и Малайзия выпустили совместное заявление с оценкой торговых пошлин
Работника парка унесло течением после попытки достать телефон туриста из ручья
Новости и материалы
Дефицит витамина D может вызвать проблемы с потенцией, выяснили ученые
В Раде назвали возможную дату объявления общего перемирия
Воспитательница изнасиловала четырехлетнюю падчерицу
Ученые обнаружили в Израиле древнее производство фиолетового красителя
«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Лавров созвонился с Рубио
Трамп анонсировал ответ России на тему прекращения огня на Украине
Украинская теннисистка обвинила экс-главу WTA в насилии
Молдавия сорвала поездку за Благодатным огнем епископу, защищающему РПЦ
На Западе сообщили, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля
В Самаре возбудили уголовное дело после отравления детей
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
В трех аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
ВСУ попытались атаковать Астраханскую область
Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной
Тестостерон и стресс оставляют следы на волосах, выяснили ученые
Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов»
Ударившего педагога молотком в Люберцах мальчика не привлекут к уголовной ответственности
Все новости
В результате стрельбы в американском университете погибли пять человек
«Я следующий»: участница «Дома-2» Кохно — о последних словах убитого Лукина
Демографа Ткаченко осудили за фразу о «раздвигании ног до брака»
«Утратил воинственный дух». В России разрешили «Талибан»
ВС России приостановил запрет деятельности «Талибана» в стране
«Ненужное и безответственное» мероприятие. Что происходило в Сумах во время удара по ВСУ?
WP: в Сумах в момент удара по ВСУ действительно было мероприятие с военными
«Не хуже других». Забайкальский депутат четыре года работал с Украины через VPN
Депутат Забайкалья Михаил Носик признался, что живет на Украине уже четыре года
Девушка с татуировкой дракона. 10 лучших ролей актрисы Руни Мары
«Пора расчехлять «ядерку». Чем Россия может ответить на отправку ракет Taurus?
Полковник Ходаренок предложил ударить по резиденции Мерца после поставок Taurus
Семь лет колонии, конфискация, лишение звания: суд вынес приговор генералу Шамарину
Генерал Шамарин получил семь лет колонии и лишился звания за взятку
«Мотор нашей интеграции»: экс-советник Путина станет секретарем Союзного государства
Лукашенко сообщил, что Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
Почему склады дилеров ломятся от машин? Интервью с главой «МБ Рус» Натальей Королевой
«МБ Рус»: у пикапов Foton появится механическая трансмиссия и бензиновый мотор
«Ждут завершения конфликта на Украине». Когда западные компании вернутся в Россию
Bloomberg: западные компании не устраивают нынешние условия возвращения в Россию
Ученые нашли следы внеземной жизни. Так ли это?
Астрофизик Постнов: найденные на K2-18b вещества необязательно связаны с жизнью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами