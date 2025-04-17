Магуайр в прыжке лицом заблокировал в штрафной удар Альмады!
Шерки продрался в штрафную и бил из-под защитника, но попал ему в ногу и заработал угловой. Который ни к чему не привел.
Дальний удар Далота — выше ворот.
Жордан Верету и руками Бруну Фернандеша останавливал, и по ногам зарядил — желтая карточка.
Ничего опять с углового не придумали хозяева.
Полный перевес «МЮ» на данный момент. Ошибся Толиссо, что привело к удару Каземиро уже из штрафной. Бил в противоход, но Перри успел переложиться и потащить!
«МЮ» продолжает уверенно контролировать мяч и территорию.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Мануэль Угарте — 1:0! Мазрауи сделал пас по правому флангу на Бруну, тот сыграл на Гарначо в штрафную. Гарначо взорвался, а от лицевой покатил в центр на оказавшегося в одиночестве Угарте. Шансов тот не оставил.
Ни к чему не привел розыгрыш корнера от хозяев.
Бруну Фернандеш заработал на правом фланге первый в матче угловой.
Заброс на фланг на Гарначо, но очень внимательно действуют лионцы.
Довольно осторожное начало встречи. Команды знают атакующий потенциал друг друга и события не форсируют.
Поеееееехали! Первый тайм начался.
Первый матч завершился шикарной ничьей — 2:2. Сегодняшнюю встречу обслуживает швейцарская бригада арбитров с Сандро Шерером во главе.
А вот стартовый состав французского «Лиона» от Паулу Фонсеки:
Перри, Мэйтленд-Найлс, Мата, Ньякате, Тальяфико, Толиссо, Акуоку, Верету, Шерки, Альмада, Микаутадзе.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Дало, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле французский «Лион». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.