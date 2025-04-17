В WTA уверены в положительном исходе судебного дела с украинкой

Женская теннисная ассоциация (WTA) разочарована решением украинки Леси Цуренко подать в суд на одного из руководителей организации американца Стива Саймона, но уверена в положительном исходе судебного процесса. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее Цуренко обвинила Саймона в моральном насилии.

Она утверждает, что из-за действий Саймона после обсуждения темы допуска российских и белорусских спортсменов у нее случилась паническая атака, после которой она не смогла продолжать выступления на турнире. По мнению Цуренко, организация предпочла защитить функционера, а не спортсмена.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее британская теннисистка обратилась к судье с необычной просьбой.