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Украинская теннисистка обвинила экс-главу WTA в насилии

Украинка Цуренко обвинила бывшего главу WTA Саймона в моральном насилии
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Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская теннисистка Леся Цуренко в своих социальных сетях выступила с эмоциональным заявлением, в котором обвинила бывшего главу Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона в моральном насилии.

«Боль, страх, приступы паники, унижение, сокрытие информации, преследование моей команды с целью заставить меня замолчать… и это даже не полный список того, что мне пришлось пережить», — заявила Цуренко.

Украинка утверждает, что из-за действий Саймона после обсуждения темы допуска российских и белорусских спортсменов у нее случилась паническая атака, после которой она не смогла продолжать выступления на турнире. По мнению Цуренко, организация предпочла защитить функционера, а не спортсмена.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее британская теннисистка обратилась к судье с необычной просьбой.

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