Британская теннисистка обратилась к судье с необычной просьбой

Теннисистка Дарт пожаловалась судье на то, что от ее соперницы воняет

Британская теннисистка Хэрриет Дарт пожаловалась судье на соперницу Луи Буассон из Франции, заявив, что от ее воняет. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Это произошло в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Руане (Франция). Дарт попросила судью сказать сопернице, что ей следует воспользоваться дезодорантом, так как «от нее очень сильно воняет». Арбитр ничего не сказала француженке, а британку теперь высмеивают в социальных сетях за то, что она «проиграла вонючке». Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Буассон.

Во втором круге француженка сыграет с победителем пары Моюка Учижима (Япония) — Камилла Рахимова (Россия).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка снялась с турнира в Германии.