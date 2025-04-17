«Химки» могут выставить резервную команду на матч РПЛ

Подмосковные «Химки» могут выйти на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» резервной командой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник утверждает, что основной состав клуба бойкотирует тренировки из-за задержки зарплаты. Также они остались недовольны увольнением испанца Франка Артиги и занимаются отдельно от всех. Уточняется, что когда и.о. главного тренера Магомед Адиев уехал с базы, приехала основа. На матч 25-го тура РПЛ против «Зенита» могут выйти «Химки-2».

Артига 28 июня 2024 года возглавил «Химки», которые по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об его отставке объявили 15 апреля. В этот же день футболисты клуба уже бойкотировали тренировку.

В матче 24-го тура подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. В следующем туре «Химки» в Санкт-Петербурге сразятся с «Зенитом», игра состоится 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

Ранее «Локомотив» выбил «Ахмат» из Кубка России.