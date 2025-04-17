Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Химки» могут выставить резервную команду на матч РПЛ

«РБ Спорт»: «Химки» могут сыграть вторым составом против «Зенита»

Подмосковные «Химки» могут выйти на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» резервной командой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник утверждает, что основной состав клуба бойкотирует тренировки из-за задержки зарплаты. Также они остались недовольны увольнением испанца Франка Артиги и занимаются отдельно от всех. Уточняется, что когда и.о. главного тренера Магомед Адиев уехал с базы, приехала основа. На матч 25-го тура РПЛ против «Зенита» могут выйти «Химки-2».

Артига 28 июня 2024 года возглавил «Химки», которые по итогам прошлого сезона вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об его отставке объявили 15 апреля. В этот же день футболисты клуба уже бойкотировали тренировку.

В матче 24-го тура подмосковная команда со счетом 1:3 уступила самарским «Крыльям Советов» на домашнем стадионе. В следующем туре «Химки» в Санкт-Петербурге сразятся с «Зенитом», игра состоится 20 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 24 сыгранных туров в национальном первенстве подмосковная команда имеет 23 балла и идет на 13-м месте в турнирной таблице. Такое же количество баллов набрал грозненский «Ахмат», который расположился на 14-й строчке — это уже зона стыковых матчей.

Ранее «Локомотив» выбил «Ахмат» из Кубка России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами