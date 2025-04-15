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«Локомотив» выбил «Ахмат» из Кубка России

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в полуфинале Пути регионов Кубка России
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Григорий Соколов/РИА Новости

Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в рамках первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась с результатом 2:1. Грозненская команда открыла счет, на 8-й минуте отличился Родриго Руис Диас. «Локомотив» сравнял на 44-й минуте, гол оформил Дмитрий Воробьев. В компенсированное к первому тайму время вперед «железнодорожников» вывел Егор Погостнов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

«Железнодорожники» вышли во второй этап полуфинала.

В рамках второго этапа четвертьфинала «Локомотив» переиграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1, а грозненский клуб оказался сильнее «Краснодара» — эта встреча завершилась с аналогичным счетом.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 24-х сыгранных туров «железнодорожники» расположились на шестом месте, набрав 41 очко и на 11 баллов отставая от лидера — «Краснодара». «Ахмат» идет в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе грозненской команды 23 балла.

Ранее появилась информация, что «Зенит» оспорит один из эпизодов матча с «Краснодаром».

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