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Назван потенциальный соперник сборной России

Sport24: сборная России может в октябре сыграть с командой Парагвая
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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России по футболу в 2025 году может провести товарищеский поединок с национальной командой Парагвая. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сборные России и Парагвая ведут активные переговоры о проведении товарищеского матча в октябре этого года. Игра может пройти в Москве. Сейчас обсуждаются удобные даты — 8 или 10 октября. Итоговое решение может быть принято ближе к лету», — указал источник.

В рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России занимает 35-е место, а Парагвай находится на 48-й позиции.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0. Также в рамках мартовских сборов национальная команда сыграла с Гренадой — матч также завершился с результатом 5:0.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее стало известно место проведения финала Кубка России по футболу.

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