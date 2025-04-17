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Пьянич одной фразой оценил игру ЦСКА с «Динамо» в матче Кубка России

Футболист ЦСКА Пьянич об игре с «Динамо»: прошлая игра была лучше
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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Миралем Пьянич отреагировал на ничейный результат в матче Кубка России со столичным «Динамо», который позволил красно-синим пройти дальше в Пути РПЛ, передает «Советский спорт».

«Да, сегодня отличный матч, но прошлый был лучше», — сказал Пьянич.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Первая встреча между этими командами, которая состоялась в середине марта, завершилась победой подопечных Марко Николича со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше по Пути РПЛ Кубка России идет ЦСКА. «Динамо» продолжит играть в Пути регионов Кубка России.

ЦСКА сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». «Динамо» встретится со столичным «Спартаком» в Пути регионов Кубка России.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит», обыгравший в финале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее Александр Мостовой назвал кошмаром формат Кубка России.

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