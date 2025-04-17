Мостовой назвал кошмаром формат Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал формат Кубка России, передает «Чемпионат».

«Ростов» опять не вылетел? Ничего себе! Я думал, что после поражения от «Зенита» они вылетели. Обалдеть. «Спартак» продолжает у всех выигрывать, хотя тоже должен был вылететь. Такое можно увидеть только в нашем Кубке. Это кошмар», — сказал Мостовой.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:0 в матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме за «Зенит» отличились Александр Соболев и Матео Кассьерра.

В первом матче «Ростов» на своем поле уступил клубу с берегов Невы со счетом 0:1. Тот матч состоялся 12 марта.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. «Ростов» сыграет в Пути регионов с московским «Локомотивом».

Ранее возвращение Артема Дзюбы в «Спартак» назвали возможным.