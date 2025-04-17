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Тренер «Реала» рассказал, заслужил ли клуб вылета на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов

Тренер «Реала» Анчелотти: «Арсенал» заслуживал победы в обоих матчах с нами
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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на вылет своей команды от лондонского «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов, заявив, что английский клуб заслужил победы в обоих матчах, передает Marca.

«Арсенал» заслуживал победы в обоих матчах и вышел в полуфинал. Теперь мы будем бороться за чемпионство. Мы отстаем, но впереди еще матч с «Барселоной», а также финал Кубка Испании, клубный ЧМ», — сказал Анчелотти.

«Арсенал» на выезде обыграл «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. После перерыва счет открыл игрок «Арсенала» Букайо Сака. Через две минуты Винисиус Жуниор сравнял счет, но под занавес встречи Габриэл Мартинелли установил окончательный счет матча.

Первая встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Лондона. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

Ранее Хабиб Нурмагомедов одним числом поддержал «Реал» после вылета из Лиги чемпионов.

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