Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хабиб Нурмагомедов одним числом поддержал «Реал» после вылета из Лиги чемпионов

Боец Хабиб Нурмагомедов поддержал «Реал» после вылета из Лиги чемпионов
close
Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал в своих соцсетях мадридский «Реал» после вылета команды от лондонского «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«15», — написал Хабиб, намекая на количество побед «Реала» в Лиге чемпионов.

«Арсенал» на выезде обыграл «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. После перерыва счет открыл игрок «Арсенала» Букайо Сака. Через две минуты Винисиус Жуниор сравнял счет, но под занавес встречи Габриэл Мартинелли установил окончательный счет матча.

Первая встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в команды из Лондона. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

В полуфинале турнира «Арсенал» встретится с французским «ПСЖ». В другом полуфинале миланский «Интер» сыграет с каталонской «Барселоной».

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами