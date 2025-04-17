Хабиб Нурмагомедов одним числом поддержал «Реал» после вылета из Лиги чемпионов

Боец Хабиб Нурмагомедов поддержал «Реал» после вылета из Лиги чемпионов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал в своих соцсетях мадридский «Реал» после вылета команды от лондонского «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«15», — написал Хабиб, намекая на количество побед «Реала» в Лиге чемпионов.

«Арсенал» на выезде обыграл «Реал» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. После перерыва счет открыл игрок «Арсенала» Букайо Сака. Через две минуты Винисиус Жуниор сравнял счет, но под занавес встречи Габриэл Мартинелли установил окончательный счет матча.

Первая встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в команды из Лондона. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

В полуфинале турнира «Арсенал» встретится с французским «ПСЖ». В другом полуфинале миланский «Интер» сыграет с каталонской «Барселоной».

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