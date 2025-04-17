Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершились все четвертьфинальные противостояния.

Лондонский «Арсенал» прошел мадридский «Реал», миланский «Интер» одолел мюнхенскую «Баварию», парижский «ПСЖ» прошел бирмингемскую «Астон Виллу», а каталонская «Барселона» одолела дортмундскую «Боруссию».

В полуфинале «Арсенал» сыграет с «ПСЖ», а «Интер» померится силами с «Барселоны». Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Первые игры состоятся 29-30 апреля. Ответные игры пройдут 6-7 мая.

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Реал» не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов.