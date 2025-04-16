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ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА со счетом 0:0 сыграл с «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» в матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Первая встреча между этими командами, которая состоялась в середине марта, завершилась победой подопечных Марко Николича со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше по Пути РПЛ Кубка России идет ЦСКА. «Динамо» продолжит играть в Пути регионов Кубка России.

ЦСКА сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом». «Динамо» встретится со столичным «Спартаком» в Пути регионов Кубка России.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит», обыгравший в финале калининградскую «Балтику» (2:1).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» выбил «Ростов» с Пути РПЛ Кубка России.

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