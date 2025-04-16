«Зенит» выбил «Ростов» с Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» обыграл «Ростов» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:0 в матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме за «Зенит» отличились Александр Соболев и Матео Кассьерра.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В первом матче «Ростов» на своем поле уступил клубу с берегов Невы со счетом 0:1. Тот матч состоялся 12 марта.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — ЦСКА. «Ростов» сыграет в Пути регионов с московским «Локомотивом».

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