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Спорт

В шаге от финала: «Зенит» в Кубке играет с «Ростовом». LIVE

Футбол. Кубок России, полуфинал Пути РПЛ. «Зенит» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» на своем поле играет с «Ростовом» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра закончилась выездной победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Перерыв
16 апреля 18:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Очень плотная и напряженная игра. Дважды мяч побывал в воротах. Гол «Ростова» изначально не имел шансов быть засчитанным, а мяч Соболева отменили из-за офсайда после вмешательства VAR. 6(1) — 4(4) по ударам, 44% на 56% по владению мячом. И нули на табло. Ждем вторую половину.

45+4'

И все, свисток на перерыв.

45+2'

Иван Комаров развернулся перед штрафной «Зенита» и пробил в дальний угол — Адамов спокойно поймал.

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

44'

Обе команды высоко и активно прессингуют друг друга, мешая атаковать.

41'

Соболев пробил с лета — в сетку с внешней стороны.

40'

Горшков подал штрафной с правого фланга, но перебил всех, включая Кассьеру, на которого и делал передачу. От ворот.

38'

С Ахметовым все в порядке, а «Зенит» проводит время в позиционных атаках.

36'

Ахметову, успевшему отдать передачу, досталось от покатившегося под него Кучаева. Даже игру в итоге остановили.

34'

Опасный удар Ивана Комарова поймал Адамов.

32'

У «Зенита» прошла быстрая атака, Кассьера отдал налево Педро, а тот бил в дальний угол — мимо.

29'

Все-таки в офсайд залез Соболев — гол «Зенита» отменен. 0:0 — играем дальше.

28'

VAR проверяет забитый мяч на предмет офсайда. И по повтору кажется, что он был. Но не будем забегать вперед.

27'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! Очередной мяч Соболева в Кубке страны. Принял мягкую закидушку от Ахметова и вторым касанием направил мяч в девятку.

26'

45% на 55% по владению мячом на данный момент.

24'

Кассьера перед штрафной отдал налево передачу Соболеву и просил обратный пас, но форвард решил убрать мяч под правую и пробить низом — Ятимов поймал в прыжке.

22'

Соболев получил мяч в штрафной «Ростова», не стал пасовать забегавшему Горшкову, а сам пробил из-под Осипенко очень неудачно.

20'

Нино принял на себе плотный дальний удар ростовчан, не дав мячу дойти до Адамова.

18'

Алип пробил головой после подачи с угла поля, но совсем неточно.

15'

Роналдо отправил в касание мяч в ворота «Зенита» после передачи Кучаева от лицевой линии. Вот только прежде полузащитник упустил мяч за поле, так что зенитовцы уже остановились.

12'

Теперь мяч под контролем уже у «Ростова». Темп неплохой, но не самый высокий все же.

10'

Соболев пытался пробить после передачи Кассьеры с лета, но не попал по мячу.

9'

«Зенит» держит мяч под контролем и постепенно подходит к штрафной ростовчан.

7'

Фол в атаке со стороны Комличенко после подачи углового. Хотя сам форвард и не согласен.

6'

Комличенко пробил головой под перекладину после подачи со штрафного из глубины — Адамов потащил одной рукой в прыжке.

4'

Голенков принял мяч в штрафной и пытался пробить, но защитники помешали.

3'

Пока борьба за инициативу идет на поле в центре.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

18:00

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Зенита», ну а сегодня решится судьба противостояния. Обслуживать встречу будет бригада арбитров с Виталием Мешковым во главе.

17:55

А вот стартовый состав «Ростова» из Ростова-на-Дону от Джонатана Альбы:

Ятимов, Сутормин, Вахания, Мелехин, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Голенков, Комаров, Комличенко.

17:50

Давайте обратимся к стартовым составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:

Адамов, Горшков, Дркушич, Нино, Алип, Мимович, Зделар, Ахметов, Кассьерра, Педро, Соболев.

17:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Зенит» принимает «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

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