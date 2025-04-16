Очень плотная и напряженная игра. Дважды мяч побывал в воротах. Гол «Ростова» изначально не имел шансов быть засчитанным, а мяч Соболева отменили из-за офсайда после вмешательства VAR. 6(1) — 4(4) по ударам, 44% на 56% по владению мячом. И нули на табло. Ждем вторую половину.
И все, свисток на перерыв.
Иван Комаров развернулся перед штрафной «Зенита» и пробил в дальний угол — Адамов спокойно поймал.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Обе команды высоко и активно прессингуют друг друга, мешая атаковать.
Соболев пробил с лета — в сетку с внешней стороны.
Горшков подал штрафной с правого фланга, но перебил всех, включая Кассьеру, на которого и делал передачу. От ворот.
С Ахметовым все в порядке, а «Зенит» проводит время в позиционных атаках.
Ахметову, успевшему отдать передачу, досталось от покатившегося под него Кучаева. Даже игру в итоге остановили.
Опасный удар Ивана Комарова поймал Адамов.
У «Зенита» прошла быстрая атака, Кассьера отдал налево Педро, а тот бил в дальний угол — мимо.
Все-таки в офсайд залез Соболев — гол «Зенита» отменен. 0:0 — играем дальше.
VAR проверяет забитый мяч на предмет офсайда. И по повтору кажется, что он был. Но не будем забегать вперед.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! Очередной мяч Соболева в Кубке страны. Принял мягкую закидушку от Ахметова и вторым касанием направил мяч в девятку.
45% на 55% по владению мячом на данный момент.
Кассьера перед штрафной отдал налево передачу Соболеву и просил обратный пас, но форвард решил убрать мяч под правую и пробить низом — Ятимов поймал в прыжке.
Соболев получил мяч в штрафной «Ростова», не стал пасовать забегавшему Горшкову, а сам пробил из-под Осипенко очень неудачно.
Нино принял на себе плотный дальний удар ростовчан, не дав мячу дойти до Адамова.
Алип пробил головой после подачи с угла поля, но совсем неточно.
Роналдо отправил в касание мяч в ворота «Зенита» после передачи Кучаева от лицевой линии. Вот только прежде полузащитник упустил мяч за поле, так что зенитовцы уже остановились.
Теперь мяч под контролем уже у «Ростова». Темп неплохой, но не самый высокий все же.
Соболев пытался пробить после передачи Кассьеры с лета, но не попал по мячу.
«Зенит» держит мяч под контролем и постепенно подходит к штрафной ростовчан.
Фол в атаке со стороны Комличенко после подачи углового. Хотя сам форвард и не согласен.
Комличенко пробил головой под перекладину после подачи со штрафного из глубины — Адамов потащил одной рукой в прыжке.
Голенков принял мяч в штрафной и пытался пробить, но защитники помешали.
Пока борьба за инициативу идет на поле в центре.
Поееееееехали! Матч начался.
Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Зенита», ну а сегодня решится судьба противостояния. Обслуживать встречу будет бригада арбитров с Виталием Мешковым во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» из Ростова-на-Дону от Джонатана Альбы:
Ятимов, Сутормин, Вахания, Мелехин, Осипенко, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Голенков, Комаров, Комличенко.
Давайте обратимся к стартовым составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:
Адамов, Горшков, Дркушич, Нино, Алип, Мимович, Зделар, Ахметов, Кассьерра, Педро, Соболев.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Зенит» принимает «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.