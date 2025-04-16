В «Урале» объяснили, почему разгромно уступили «Спартаку»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Томаров после матча Кубка России против московского «Спартака» заявил, что недоволен тем, как его подопечные провели первый тайм. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас не получилась игра в первом тайме, «Спартак» был заряжен и максимально мотивирован. Хотели предложить им свои варианты развития игры, но не получилось. Пропустили первый гол, второй, третий. Практически не угрожали их воротам. Моменты стал появляться только в концовке, их тоже реализовать не удалось», — заявил Томаров.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Все голы красно-белые оформили в первом тайме. Счет в матче открыл Кристофер Мартинс на 6-й минуте игры. На 28-й минуте отличился Маркиньос, а Эсекьель Барко установил финальный счет, реализовав пенальти на 40-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, как разгромили «Урал» в Кубке России.