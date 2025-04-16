Экс-игрок сборной России назвал ключевой матч для «Спартака»

Экс-игрок Булыкин: для «Спартака» в РПЛ будет все зависеть от игры с «Акроном»

Решающим для московского «Спартака» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) будет выездной матч 25-го тура с тольяттинским «Акроном». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, заметив, что победа в Кубке над «Уралом» должна помочь красно-белым.

«Урал» — соперник не такого уровня, как команды в РПЛ. А вот в чемпионате для «Спартака» все будет зависеть от следующего матча. После плохих результатов красно-белым нужно показывать, что они все еще в гонке, и обыгрывать «Акрон». Думаю, они смогут это сделать — тем более, после победы в Кубке над «Уралом» они получили хороший психологический заряд», — считает Булыкин.

Накануне «Спартак» разгромил «Урал» со счетом 3:0 в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. В следующей стадии москвичи сыграют с проигравшей командой в противостоянии «Динамо» — ЦСКА.

В 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые сенсационно проиграли дома махачкалинскому «Динамо». После этой неудачи они идут третьими, набрав 47 очков и отпустив на три балла «Зенит», который разгромил лидера первенства «Краснодар» 4:1. Кроме того, 47 очков набрал и ЦСКА, идущий на четвертом месте по дополнительным показателям.

«Спартак» сыграет с «Акроном» в субботу, 19 апреля. Эта игра пройдет в Самаре, она начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее российский футболист заявил, что «Спартак» поборется за золотые медали РПЛ.