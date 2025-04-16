Легенда «Спартака» назвал фаворита в матче «Динамо» — ЦСКА

Московский ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» устроит и ничейный результат, но обе команды будут играть только на победу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

«Зарубы, конечно, жду. По первому матчу я прогнозировал, что будет ничья — в целом, к этому и шло. Многие думают, что футбол — это наука, но это не так. Я всю жизнь буду повторять: футбол не наука. Идет матч, счет 1:1, и вдруг на последних минутах человек бьет в «девятку». Сидишь и думаешь: елки-палки... Поэтому сегодня я жду такой же игры. Прогнозирую ничью, но опять кто-то в один мяч может выиграть.

У ЦСКА есть небольшое преимущество, армейцев устроит даже ничья. Понятно, что на ничью играть никто не будет. Все выходят, чтобы забивать и побеждать. Жду интересной игры», — сказал Мостовой.

Первая встреча между этими командами завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. Ответная игра состоится в среду, 16 апреля, на московской «ВТБ Арене» и начнется в 20:30 по столичному времени.

Ранее Булыкин дал прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА.