Экс-игрок сборной о матче «Динамо» — ЦСКА: странный Кубок, где никто не вылетает

Ответный матч полуфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между московскими «Динамо» и ЦСКА может завершиться результативной ничьей. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделал бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Может быть интересная игра. Все-таки это Кубок, странная стадия, где никто не вылетает, так что команды могут поиграть в свое удовольствие, для болельщиков. Посмотрим, как сложится этот матч. ЦСКА сейчас явно в лучшей форме и ситуации, поэтому они будут пытаться закрепить успех. Но, полагаю, «Динамо» отдаст все силы, и нас ждет результативная ничья», — сказал Булыкин.

В первой игре ЦСКА взял верх со счетом 2:1. Ответная встреча состоится в среду, 16 апреля, на московском стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:30 по столичному времени. А немногим ранее, в 18:00, в Санкт-Петербурге начнется матч в другой полуфинальной паре: «Зенит» примет «Ростов». Первую встречу сине-бело-голубые выиграли 1:0.

Накануне состоялись матчи первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. «Локомотив» взял верх над «Ахматом» 2:1, а «Спартак» разгромил «Урал» 3:0.

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