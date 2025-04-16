Экс-игрок сборной России рассказал, что «Интер» позволит «Баварии» в ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с миланским «Интером» может рассчитывать, самое большее, на ничейный исход встречи. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

«Бавария» попала на крепкого соперника. В Италии она может сыграть вничью – но большего «Интер» не позволит им сделать. Думаю, счет будет равным – по крайней мере, так видится сейчас. А как будет на самом деле, интересно всему миру, футбол непредсказуем», — сказал Булыкин.

Накануне в четвертьфинале «Барселона» в гостях потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3. Каталонцы вышли в следующую стадию турнира благодаря домашней победе 4:0. Также «ПСЖ» на выезде сенсационно уступил «Астон Вилле» 2:3. И лишь победа на своем поле со счетом 3:1 позволила парижанам пройти в полуфинал.

Полуфинальные пары сформируются по итогам матчей, которые состоятся в среду, 16 апреля. «Интер» примет «Баварию» (первый матч — 2:1), а «Реал» дома сыграет с «Арсеналом».

Ранее Булыкин рассказал, спасется ли «Реал» в противостоянии с «Арсеналом».