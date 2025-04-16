Экс-игрок «Байера» рассказал, спасется ли «Реал» в противостоянии с «Арсеналом»

Экс-игрок Булыкин: 20 процентов, что у «Реала» что-то получится с «Арсеналом»

Мадридский «Реал» имеет минимальные шансы спасти ситуацию в противостоянии с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов после поражения в первом матче 0:3. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Зная «Реал», наверное, я бы дал процентов 20, что у них что-то получится. Все-таки 3:0 — большая фора. А в «Арсенале» играют не мальчики для битья. Думаю, они настроятся и даже забьют один. Так что «Реалу» будет очень тяжело выбраться из этой ситуации», — полагает Булыкин.

Накануне в четвертьфинале «Барселона» в гостях потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3. Каталонцы вышли в следующую стадию турнира благодаря домашней победе 4:0. В свою очередь, «ПСЖ» на выезде сенсационно уступил «Астон Вилле» 2:3. И лишь победа на своем поле со счетом 3:1 позволила парижанам пройти в полуфинал.

Полуфинальные пары сформируются по итогам матчей, которые состоятся в среду, 16 апреля. «Интер» примет «Баварию» (первый матч — 2:1), а «Реал» дома сыграет с «Арсеналом».

Ранее Булыкин упрекнул «Барселону» и «ПСЖ» в отсутствии должного усердия.