Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Барселону» и «ПСЖ» упрекнули в отсутствии должного усердия

Экс-игрок Булыкин: «Барселона» и «ПСЖ» не проявили должного усердия в ЛЧ
close
Thilo Schmuelgen/Rreuters

Испанская «Барселона» и французский «Пари Сен-Жермен», проигравшие ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, не проявили должного усердия и едва не поплатились за это. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Игры пошли не так, как рассчитывали многие. Большой запас сыграл свою роль. Команды, у которых он был, не проявили должного усердия и проиграли свои матчи. Но за счет побед в первых играх прошли дальше, так что ничего страшного для них не произошло. Но и «Барселона», и «ПСЖ» могли оказаться в тяжелой ситуации», — убежден Булыкин.

«Барселона» в гостях потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3. Каталонцы вышли в следующую стадию турнира благодаря домашней победе 4:0. В свою очередь, «ПСЖ» на выезде сенсационно уступил «Астон Вилле» 2:3. И лишь победа на своем поле со счетом 3:1 позволила парижанам пройти в полуфинал.

Полуфинальные пары сформируются по итогам матчей, которые состоятся в среду, 16 апреля. «Интер» примет «Баварию» (первый матч — 2:1), а «Реал» дома постарается спастись в противостоянии с «Арсеналом» после поражения в первой игре 0:3.

Ранее Мостовой усомнился, что «Реал» пройдет «Арсенал».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами