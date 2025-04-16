«Барселону» и «ПСЖ» упрекнули в отсутствии должного усердия

Испанская «Барселона» и французский «Пари Сен-Жермен», проигравшие ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, не проявили должного усердия и едва не поплатились за это. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Игры пошли не так, как рассчитывали многие. Большой запас сыграл свою роль. Команды, у которых он был, не проявили должного усердия и проиграли свои матчи. Но за счет побед в первых играх прошли дальше, так что ничего страшного для них не произошло. Но и «Барселона», и «ПСЖ» могли оказаться в тяжелой ситуации», — убежден Булыкин.

«Барселона» в гостях потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3. Каталонцы вышли в следующую стадию турнира благодаря домашней победе 4:0. В свою очередь, «ПСЖ» на выезде сенсационно уступил «Астон Вилле» 2:3. И лишь победа на своем поле со счетом 3:1 позволила парижанам пройти в полуфинал.

Полуфинальные пары сформируются по итогам матчей, которые состоятся в среду, 16 апреля. «Интер» примет «Баварию» (первый матч — 2:1), а «Реал» дома постарается спастись в противостоянии с «Арсеналом» после поражения в первой игре 0:3.

Ранее Мостовой усомнился, что «Реал» пройдет «Арсенал».