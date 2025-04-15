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Мостовой: мало верится, что «Реал» пройдет «Арсенал» в Лиге чемпионов

Мостовой заявил, что ему мало верится в то, что «Реал» пройдет «Арсенал» в ЛЧ
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Lee Smith/Reuters

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что ему мало верится в то, что мадридский «Реал» пройдет лондонский «Арсенал» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы видели чудеса в Лиге чемпионов. В Мадриде все на это надеются. Никто не может понять, как «Реал» за второй тайм пропустил три мяча от «Арсенала». Мне мало верится, что «Реал» забьет три мяча и пройдет дальше, но такие случаи были», — сказал Мостовой.

Первая встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в команды из Лондона. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

Ответная встреча в этой паре состоится 16 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В это же время ответный матч проведут миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария».

Ранее тренер «Реала» взял ответственность на себя за разгром от «Арсенала».

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