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Экс-игрок сборной России: «Личка обосрался, пусть тренера «Динамо» хоть на окуня меняют»

Экс-игрок сборной России Быстров раскритиковал тренера «Динамо» Личку
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка провалился на своей должности, и подтверждением этому стала ничья с «Пари НН» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии YouTube-каналу «О, футбол!» выразил бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров.

«Личка решил поберечь лидеров, но он же отвечает за результат. Он не должен говорить, что кто-то себя не проявил, он должен был это предвидеть. Идя на такой риск, он должен был понимать, что заберет эти три очка даже с этими футболистами, но он обосрался», — констатировал Быстров.

Эксперт также допустил, что чешский специалист вскоре покинет пост главного тренера «Динамо». По его мнению, смена тренера команде нужна, но он не сказал, кто мог бы сменить Личку в должности.

«У «Динамо» тренер, скорее всего, поменяется, а там уже Карпин или не Карпин, хоть на окуня пусть меняют», — заключил Быстров.

«Динамо» в 24-м туре сыграло с «Пари НН» вничью 1:1. Бело-голубые на четыре балла отстают от «Спартака» и ЦСКА, набравших по 47 очков и делящих третье и четвертое места в турнирной таблице.

Ранее Булыкин дал прогноз на ответный матч Кубка России между «Динамо» и ЦСКА.

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