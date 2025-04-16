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Тренер «Спартака» объяснил, как разгромили «Урал»

Тренер «Спартака» Станкович объяснил, как разгромили «Урал» в Кубке России
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча Кубка России против екатеринбургского «Урала» заявил, что доволен тем, как его подопечные отреагировали на поражение от махачкалинского «Динамо». Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня ребята показали прекрасный футбол, футбол достойный «Спартака». В игре с Махачкалой мы получили урок, который смогли сегодня извлечь. В футболе есть возможность реабилитироваться после неудач, этим он и хорош. Этим и был обусловлен выбор состава на матч. Мне понравилось, с каким настроем они вышли на эту игру, провели первый тайм и смогли добиться положительного результата», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Все голы красно-белые оформили в первом тайме. Счет в матче открыл Кристофер Мартинс на 6-й минуте игры. На 28-й минуте отличился Маркиньос, а Эсекьель Барко установил финальный счет, реализовав пенальти на 40-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов.

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