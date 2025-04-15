Спорт
Выйти в финал Пути регионов: «Спартак» играет с «Уралом». LIVE
Сергей Пивоваров/РИА Новости
В матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов московский «Спартак» играет с екатеринбургским «Уралом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
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Матч не начался
15 апреля 20:30
Урал
Екатеринбург, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
20:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1\2 финала Кубка России Пути регионов между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».