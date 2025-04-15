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Спорт

Выйти в финал Пути регионов: «Спартак» играет с «Уралом». LIVE

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. «Спартак» — «Урал»

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Сергей Пивоваров/РИА Новости
В матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов московский «Спартак» играет с екатеринбургским «Уралом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Матч не начался
15 апреля 20:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1\2 финала Кубка России Пути регионов между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

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