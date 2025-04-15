«Барселона» пробилась в 1/2 финала Лиги чемпионов, проиграв «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» одолела «Барселону» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» в Германии и завершилась с результатом 3:1. В составе «Боруссии» хет-трик оформил Серу Гирасси: он реализовал пенальти на 11-й минуте встречи, а следом дважды отличился с игры на 49-й и 76-й минутах. Единственный мяч, забитый «Барселоной», был автоголом: мяч в свои ворота срезал Рами Бенсебаини на 54-й минуте.

По ходу встречи было показано только две желтые карточки: предупреждения получили Френки де Йонг («Барселона») и Феликс Нмеча («Боруссия»).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Барселоны». Этот результат позволил каталонской команде по сумме двух матчей (5:3) выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее именно дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее стало известно наказание Килиана Мбаппе за грубый фол.