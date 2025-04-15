Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Барселона» пробилась в 1/2 финала Лиги чемпионов, проиграв «Боруссии»

«Барселона» проиграла «Боруссии», но вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов
close
Thilo Schmuelgen/Rreuters

Дортмундская «Боруссия» одолела «Барселону» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» в Германии и завершилась с результатом 3:1. В составе «Боруссии» хет-трик оформил Серу Гирасси: он реализовал пенальти на 11-й минуте встречи, а следом дважды отличился с игры на 49-й и 76-й минутах. Единственный мяч, забитый «Барселоной», был автоголом: мяч в свои ворота срезал Рами Бенсебаини на 54-й минуте.

По ходу встречи было показано только две желтые карточки: предупреждения получили Френки де Йонг («Барселона») и Феликс Нмеча («Боруссия»).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Барселоны». Этот результат позволил каталонской команде по сумме двух матчей (5:3) выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее именно дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее стало известно наказание Килиана Мбаппе за грубый фол.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами