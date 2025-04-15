«Спартак» разгромил «Урал» в Кубке России

Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Все голы красно-белые оформили в первом тайме. Счет в матче открыл Кристофер Мартинс на 6-й минуте игры. На 28-й минуте отличился Маркиньос, а Эсекьель Барко установил финальный счет, реализовав пенальти на 40-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Евгений Кукуляк.

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На стадии четвертьфинала «Спартак» одержал победу над тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась со счетом 3:2. Екатеринбургский клуб оказался сильнее казанского «Рубина», этот поединок закончился с результатом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 24 туров «Спартак» идет на третьем месте, набрав 47 баллов и на 5 очков отставая от лидирующего «Краснодара». «Урал» выступает в Первой лиге, после 28 сыгранных матчей команда имеет в активе 49 очков. У лидирующей «Балтики» — 62 балла.

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