«Спартак» одержал вторую победу подряд в Кубке Гагарина

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и повел в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт», завершилась со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин, Никита Ефремов, Егор Зайцев и Адам Ружичка. За «Салават» забили Шелдон Ремпал и Егор Сучков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После трех матчей счет в серии стал 2-1 в пользу «Спартака». Следующий поединок состоится также в Москве — 15 апреля. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В первом раунде плей-офф «Спартак» встречался с «Северсталью». Команды провели пять матчей, москвичи закрыли серию с результатом 4-1. Уфимская команда в первом раунде выбила «Сибирь» в семи матчах— 4:3.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее дебютировавшего в НХЛ 19-летнего россиянина призвали не сравнивать с Александром Овечкиным.