Дебютировавшего в НХЛ 19-летнего россиянина призвали не сравнивать с Овечкиным

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин призвал пока не петь дифирамбы 19-летнему российскому хоккеисту «Монреаль Канадиенс» Ивану Демидову и не сравнивать его с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Советский спорт».

«Мы же понимаем, что когда Овечкин врывался, то у него было всегда плюс-минус около 50 голов. Демидов же сейчас приехал на решающую стадию чемпионата, можно даже сказать, уже на плей-офф. Ивану нужно просто обрести уверенность, понять установки тренера», — заявил он.

15 апреля на арене «Белл Центр» Демидов, который ранее выступал за СКА, дебютировал за «Монреаль» в Национальной хоккейной лиге. Его клуб уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Уже в первом периоде «Канадиенс» повели 2:0 — сначала Демидов ассистировал Алексу Ньюхуку на 6-й минуте, а затем отличился сам на 14-й минуте. На 19-й минуте Тайлер Бертуцци сократил отставание до минимума. Во втором отрезке равновесие восстановил Фрэнк Назар на 37-й минуте, а на 46-й Лукас Райхел вывел «Чикаго» вперед. В дополнительное время игру перевел точный бросок Юрая Слафковски на 58-й минуте. Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Назар.

Ранее Роман Ротенберг поздравил Демидова с удачным дебютом в НХЛ.