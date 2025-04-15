19:20

«Салават Юлаев» одержал уверенную волевую победу в первом матче и был близок к тому же во второй игре, но потом началось шоу Адама Ружички. Спартаковский форвард сократил отставание до минимума, потом сравнял счет за 0,2 секунды до сирены и принес красно-белым победу в овертайме!