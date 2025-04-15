В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Спартак» в Москве принимает уфимский «Салават Юлаев». Счет в противостоянии равный — 1-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
1-й период
15 апреля 19:30
Спартак
Москва, Россия
11'Голдобин
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
11'37"Голдобин
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18'
Мальцев нашел Миронова, Вязовой отразил в сторону, а дальше шайбу вернули на пятак спартаковцы и едва не затолкали в ворота!
16'
Бросок Ремпала не дошел до ворот, а попытка Цулыгина в продолжении атаки была видна Загидулину, и шайбу он спокойно отразил.
15'
Уже 8-9 по броскам в створ.
14'
Отличная атака «Спартака», но шайба на этот раз прошла мимо ворот.
12'
ГОООООООООООООООООООЛ! Николай Голдобин — 1:0! И снова «Спартак» открывает счет. Выиграли борьбу у борта в чужой зоне, дальше случился бросок Порядина из правого круга, отраженный Вязовым на дальний пятак. А Морозов не стал бросать сразу, вместо этого сделав пас на пустой угол на Голдобина!
12'
Еще один хороший сейв Вязового. Все активнее действуют хозяева.
11'
Вязовой поймал шайбу после броска Локтионова при выходе два в один.
11'
Опаснейший проход и бросок Ремпала — над ближней девяткой.
10'
Цулыгин выехал из-за ворот и опасно бросил рядом со штангой.
8'
Загидулин отбил шайбу в угол площадки.
8'
Первый бросок в створ ворота «Салавата Юлаева» нанес Пивчулин — сильно низом пустил шайбу из-под защитника, но Вязовой был готов.
7'
В полных составах обе команды.
6'
Филин перехватил шайбу в зоне «Салавата», но передача в центр на Мальцева не прошла.
5'
Григорий Панин поставил подножку спартаковцу, жестко встретив Пашина, что очень не понравилось Вениамину Королеву, который жестко воткнул капитана «Салавата Юлаева». В итоге оба получили по две минуты штрафа. Игра в формате четыре на четыре.
4'
Бросок в сторону ворот Загидулина мог быть опасным, но оказался неточным.
3'
Спартаковцы хорошо играют в давление в средней зоне, отбирая шайбы под скандирования своих болельщиков.
2'
У Миронова сломалась клюшка перед воротами «Спартака», Ливо забрал шайбу, но она сошла с крюка при попытке обыграть Загидулина, который все равно отразил щитком!
1'
Сразу же момент возник у ворот «Спартака», но заблокировали бросок красно-белые.
1'
Поееееехали! Матч начался.
19:31
Ворота «Спартака» защищает Артем Загидулин, в воротах «Салавата Юлаева» Семен Вязовой.
19:30
Состав «Салавата Юлаева».
close
19:25
Состав «Спартака».
close
19:20
«Салават Юлаев» одержал уверенную волевую победу в первом матче и был близок к тому же во второй игре, но потом началось шоу Адама Ружички. Спартаковский форвард сократил отставание до минимума, потом сравнял счет за 0,2 секунды до сирены и принес красно-белым победу в овертайме!
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина московский «Спартак» на своем льду принимает уфимский «Салават Юлаев». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.