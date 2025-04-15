«Зенит» оспорит один из эпизодов матча с «Краснодаром»

«Зенит» обратился в ЭСК по эпизоду с пенальти в матче с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по эпизоду с неназначенным пенальти в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Зенит» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 48-й минуте матча с «Краснодаром», когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти на Александре Черникове за фол на Андрее Мостовом в штрафной площади «быков», — заявили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

13 апреля «Краснодар» уступил на выезде «Зениту». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:4.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.

Ранее премиальные игрокам «Зенита» назвали завышенными.