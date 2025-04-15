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Костомаров рассказал, что помогло ему вернуться к жизни после ампутации конечностей

Фигурист Костомаров признался, что любовь помогла ему вернуться к жизни
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пресс-служба телеканала «Пятница»

Российский фигурист Роман Костомаров признался, что ему было тяжело вернуться к прежней жизни после комы и ампутации конечностей. Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Здравоохранение — 2025» в Екатеринбурге, передает ЕАН.

По его словам, справиться с этим ему помогли любовь, юмор и поддержка близких. Он признался, что иногда ему было сложно даже поднять голову с кровати, однако, у него получилось вернуться к активной жизни и спорту.

«Это уже, конечно, не то удовольствие, как раньше, когда я выходил на лед и чувствовал себя как рыба в воде. Сейчас все сложнее, но ощущение скорости и прохладного ветра, который дует тебе в лицо, когда ты набираешь скорость, ни с чем не сравнимо. И это то занятие, которым я занимался всю жизнь, добился успехов и всех своих побед. Поэтому да, это теперь не каждодневная работа, как это было раньше. Но когда меня приглашают на какие-то шоу, выборочно на них я выступаю», — подчеркнул Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В конце 2024 года в интервью «Газете.Ru» он рассказал, что хотел бы изменить день, когда он попал в больницу, если бы была такая возможность.

Ранее Костомаров рассказал, видит ли он себя в роли ведущего.

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