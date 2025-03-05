Костомаров рассказал, видит ли он себя в роли ведущего

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что не видит себя в роли постоянно ведущего, передает Sport24 .

«Хотелось бы чувствовать себя в разговорном жанре, общаясь с людьми, так же, как я чувствую себя на льду. Но, в любом случае, это не моя основная деятельность. Постоянно ведущим в будущем я себя не вижу», — сказал Костомаров.

Костомаров отметил, что для него самыми лучшими ведущими являются Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров назвал имя главного спортсмена России.