Российская теннисистка снялась с турнира в Германии

Российская теннисистка Анастасия Потапова в социальных сетях сообщила, что приняла решение сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте из‑за обострения старой травмы.

«С грустью сообщаю, что не смогу продолжить выступления в Штутгарте. К сожалению, моя старая травма дала о себе знать. Радовалась вчерашней победе, но что поделать. Увидимся в 2026 году. Сделаю все, чтобы быть готовой к турниру в Мадриде», — написала Потапова.

В матче первого раунда россиянка обыграла Клару Таусон из Дании. Встреча, которая продолжалась 2 часа 41 минуту, завершилась со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Потапова выполнила пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из 12. В активе Таусон два эйса, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из девяти.

В матче второго круга Потапова должна была встретиться с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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