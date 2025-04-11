Российский теннисист Даниил Медведев вернется в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем круге «мастерса» в Монте-Карло россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счетом 2:6, 2:6. Несмотря на это, на следующей неделе он поднимется в рейтинге и займет девятое или десятое место.

Медведев покинул десятку сильнейших 31 марта — впервые с февраля 2023-го. Сейчас он 11-я ракетка мира.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее было названо качество, которого Медведеву не хватает для стабильных успехов.